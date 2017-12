Podemos no prevé sumarse a la comisión territorial y cree que no dan los números para reformar la Constitución

EUROPA PRESS

Podemos no prevé sumarse a corto plazo a la comisión del Congreso que abordará la reforma territorial y cree que en estos momentos "no se dan los números" en el Parlamento para abordar un cambio progresista de la Constitución. Aún así, no renuncian a estudiar sus puntos débiles y a plantear los ejes en los que, a su juicio, se puede ir avanzando para buscar la mejora de la Carta Magna, para lo que defienden abrir "un diálogo de país", que trascienda al Parlamento.

En una conversación informal con periodistas durante la recepción celebrada en el Congreso con motivo del XXXIX aniversario de la aprobación de la Constitución, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que, con la arquitectura parlamentaria actual, es prácticamente imposible reformar la Constitución.

Podemos señala al PP como principal obstáculo, no sólo por sus reticencias a reformar la Constitución sino porque, de aceptar esta modificación, sería para caminar hacia una mayor recentralización, lo contrario de lo que, a su juicio, necesita España para hacer frente al problema territorial.

SIGUE RECHAZANDO LA COMISIÓN TERRITORIAL

Este también es el motivo de que el partido morado siga rechazando integrarse, al menos por el momento, en la comisión territorial abierta en el Congreso a iniciativa del PSOE para revisar el modelo territorial.

Los de Iglesias siguen considerando que este espacio, en el que sólo están el PP, el PSOE y Ciudadanos --además del grupo mixto--, pero no los partidos catalanes ni el PNV, no tiene utilidad a la hora de buscar soluciones al problema territorial.

En este sentido, el líder 'morado' ha defendido a su llegada al Congreso este miércoles la necesidad de abrir "un diálogo de país" para abordar la reforma de la Constitución, y ha avisado de que este debate "no se puede resolver en comisiones" porque "incumbe a toda la sociedad".

Aunque Podemos no vea factible reformar la Constitución a corto plazo, mientras el PP siga en el Gobierno, sigue defendiendo la necesidad de mejorarla y, por ello, han vuelto a poner sobre la mesa sus propuestas de "impulso constituyente".

En concreto, Iglesias ha hablado este miércoles de tres "grandes acuerdos" que se deben buscar en ese "diálogo de país" para llevarlos después a la Carta Magna: un acuerdo social para garantizar los servicios públicos; un acuerdo territorial, que pase por reconocer la plurinacionalidad de España; y un acuerdo de lucha contra la corrupción.

En esta línea, los dirigentes de Podemos ha retomado algunas de las propuestas que ya plantearon hace dos años, como la reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional y del Senado, el blindaje de los derechos sociales, la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción con la prohibición de las puertas giratorias, o el reconocimiento de la plurinacionalidad y el derecho a decidir.