Podemos rechaza el "autoritarismo" del PP con Cataluña y avisa al PSOE: si lo apoya, será más difícil la vía del diálogo

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación política no va a avalar la "estrategia autoritaria" del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña, al mismo tiempo que ha hecho un "llamamiento urgente" al PSOE: "Mientras la apoye, va a ser mucho mas difícil la vía del diálogo".

Eso sí, Montero ha dicho entender que Rajoy no haya contactado con Iglesias para este fin, remarcando que Podemos no avalará su estrategia de recurrir "a la fuerza bruta" en Cataluña. No obstante, sostiene que su partido "nunca" cierra la puerta al diálogo, al mismo tiempo que ha vuelto a defender un referéndum pactado y con garantías para dar solución al problema catalán: "Me temo que el PP no está en esa disposición", ha añadido.