Podemos cree que Díaz Tezanos debe dimitir por "anteponer la defensa" de Blanco (Sodercan) a los intereses de Cantabria

Podemos Cantabria cree que la vicepresidenta de Cantabria, la socialista Eva Díaz Tezanos, debería dimitir de su cargo por "anteponer la defensa" del consejero delegado de Sodercán, Salvador Blanco, a la estabilidad del Gobierno y los intereses industriales de esta comunidad autónoma.

"No ha querido oír a los sindicatos que denuncian persecución de los representantes sindicales, ni al comité de empresa que se vio en la obligación de pararle los pies cuando quiso pactar la pena con un ladrón confeso como Jesús de las Cuevas, que se llevó 600.000 euros de las arcas públicas. No quiso escuchar al interventor que puso de relieve las irregularidades en los contratos públicos, concursos y adjudicaciones de Sodercan", ha continuado.

En alusión a éste, ha remarcado que "su mala gestión" no solo supone "perder dinero público, si no también oportunidades de desarrollo e incluso por su inacción pone en riesgo puestos de trabajo". "Solo por eso ya debería usted dimitir, pero si además se empeña en mantener a su equipo me temo que no le quedará más salida que irse usted con él", ha dicho Bolado, quien le ha pedido a Tezanos que rectifique porque tiene "muy malas compañías".