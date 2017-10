Podemos cree que Puigdemont ha dejado claro que no ha habido DUI y acusa a PP y PSOE de tener ya decidido el 155

Acusan a Pedro Sánchez de "estar frenando" el cambio: "Estamos viendo al PSOE del 135 y de la abstención a Rajoy"

"El PP y el PSOE tiene decidido aplicar el 155. No parece que la realidad de los hechos vaya a cambiar esa decisión. Parece una decisión tomada a priori que no depende de lo que uno diga o de lo que pase", ha asegurado Echenique en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, para informar de los asuntos tratados en la reunión de este órgano.

Según el dirigente 'morado', "resulta absolutamente evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia" y eso lo sabe, a su juicio, "todo el mundo, incluyendo el señor Rajoy". "En la carta de hoy lo vuelve a dejar claro, pero no hacía falta. Por lo tanto, Rajoy lo conoce, porque diría muy poco de su capacidad como presidente que no supiera reconocer realidades políticas como que no hubo declaración unilateral de independencia", ha apostillado.