Podemos acusa al PSOE de volver a la "triple alianza" con PP y Cs por su "claro" apoyo al Gobierno y al 155

En Comú ve una aplicación "en diferido" del 155 y critica el "pacto por arriba" de PP y PSOE para reformar la Constitución

En esta línea, ha asegurado que "sostener al Gobierno para aplicar el 155 es justo lo contrario a apostar por el diálogo". "No se puede mantener la ambigüedad permanente. Hoy el PSOE, después de semanas de pretendida ambigüedad, ha mostrado que tiene un acuerdo con el PP y Ciudadanos, pero no para el diálogo. Esa alianza está en las antípodas del diálogo", ha zanjado.

"Demandamos que no se ponga en marcha ningún mecanismo que tenga que ver con el 155. Interpretamos que ayer claramente Puigdemont no declaró la independencia. Como no lo ha hecho, no ha lugar al 115. Sigamos insistiendo por el camino del diálogo", ha afirmado, sin entrar a valorar si el Gobierno ha activado ya ese mecanismo, o no.