El portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Jacinto Morano, ha manifestado en su intervención en defensa de la moción de censura contra Cristina Cifuentes, presentada por su grupo parlamentario, que si PSOE y Ciudadanos antepusieran el "interés general", según sus propias "convicciones", a los "intereses particulares o de partido", el resultado sería "muy distinto al que se va a reflejar".

Tras acusar a Cifuentes de "internar hacer pasar por nuevo lo que es exactamente igual que en el pasado", ha asegurado que la moción de censura no es contra "gobiernos pretéritos", al tiempo que ha defendido que es "un derecho incluso cuando no cumple con la característica de tener un número suficiente de apoyos para prosperar", aparte de "una obligación moral".

Tras pedir a los socialistas que no se equivoquen "dos veces", ha dicho que al aducir que no apoyan la moción de censura porque no tiene el apoyo suficiente incurren en "un argumento circular un tanto extraño", para afearles que quieran "echar la culpa" a Ciudadanos de "su no apoyo".