Podemos lamenta que el PSOE Aragón "se aliene con los más reaccionarios", algo que tendrán "consecuencias"

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha manifestado que "es llamativo y empieza a ser muy triste ver que el PSOE de Aragón" y su secretario general y presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "y la gente que le rodea se dediquen a alinearse con el sector más reaccionado de la política de nuestro país", algo que tendrá "consecuencias" y hará "más difícil entendernos" con el dirigente socialista.

La diputada de la formación morada ha lamentado que Lambán se ponga al lado del Partido Popular y de Ciudadanos, así como de "aquellos que no están entendiendo que este choque de trenes no funciona y que no se puede intentar responder a la democracia recortando la democracia".