Podemos acusa al PP de minusvalorar el debate de la moción y contraprogramarlo en el Senado para "esconderse"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha criticado este martes la decisión adoptada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de fijar para las 9.00 horas del 13 de junio el comienzo del debate de la moción de censura que ha registrado Unidos Podemos contra el presidente Mariano Rajoy, ya que "debates de esta altura institucional suelen empezar al mediodía".

"Quizás al PP no le parezca importante la tercera moción de censura de la democracia", ha criticado. "Es evidente que están haciendo una estrategia de escondite para tratar de no rendir cuentas ante la ciudadanía", ha denunciado Montero, para insistir en que "por respeto a los mecanismos institucionales", no es "una buena decisión hacer coincidir un Pleno importante en el Senado con una moción de censura en el Congreso".