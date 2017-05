Podemos considera que Murcia "no está para mantener a 'ninis' como Pedro Antonio Sánchez"

EUROPA PRESS

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que Pedro Antonio Sánchez se dedica a "acumular supuestos actos delictivos en su currículo mientras no aparece por la Asamblea. No está la Región de Murcia para cargar y mantener a 'ninis' como el ex presidente, que ni trabaja en la Cámara como diputado ni es capaz de salir de los Juzgados".

Urralburu ha asegurado que hoy y "una vez más, el Partido Popular ha vuelto a demostrar que se ríe de toda la gente de esta Región y con especial ensañamiento de Ciudadanos".

A su juicio, "hoy el PP gobierna esta Región por culpa de Ciudadanos. Un partido cuyo presidente no tiene agenda pública o política clara, un síntoma de los dos años de travesía por el desierto que nos esperan hasta que lleguen las elecciones de 2019".

Con un Ejecutivo "superado por las circunstancias, la provisionalidad y las chapuzas que estamos viendo", ha dicho Óscar Urralburu, "y que recibe quejas hasta de sus propios colectivos, como son los exportadores o los grandes empresarios, estamos abocados al desgobierno del Partido Popular y a sus luchas internas. Esto demuestra que es su cuenta atrás, su tiempo ha finalizado, y que el ciclo del PP en la Región está acabando".

Por último, Urralburu ha incidido en que Ciudadanos es un partido "que ha pasado de ser el bastón en el que se apoya el PP a ser su amaestrada mascota. Nos tememos que para Ciudadanos todo vale con tal de no tener que hacerle frente al PP, parece que les tienen miedo, y volverán a ser cómplices del fraude, de mantener a Pedro Antonio Sánchez como diputado para que pueda seguir siendo juzgado por sus amigos".