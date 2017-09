Podemos afirma que López Miras "podrá ser elegido por los capos" de Murcia pero "no tiene el aval de las urnas"

La formación morada tiene muy claro que "nos toca asumir la responsabilidad de liderar un proyecto claro de gobierno"

El secretario general de Podemos Región de Murcia y Portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha advertido que la "huella de la corrupción" en la Región de Murcia "no se acaba con el ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y ha señalado que su sucesor, Fernando López Miras, "podrá ser elegido por los capos de la Región" pero "no tiene el aval de las urnas" y "no va a ser elegido presidente en las elecciones de 2019".