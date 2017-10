Podemos ve los escraches a Guardia Civil como "ejercicio de participación democrática avalado por la Justicia"

PP: "Cuando los escraches son a los otros a Podemos le parecen bien y cuando son con ellos lloriquean y piden ayuda"

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha dicho que "habrá a quien le gusten y a quien no le gusten", pero "es una forma de manifestarse la libertad de expresión, un ejercicio de participación democrática avalado por la Justicia".

"El PP trató de ilegalizar esta práctica y no se consiguió porque la Justicia dijo que es una manifestación, una forma de ejercer el libre derecho de protesta, el libre derecho de manifestación", ha agregado.

A su juicio, "hay que entender que el pueblo catalán en este momento es un pueblo profundamente herido que ha sido atacado en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Ha habido un uso absolutamente desproporcionado y desmedido de la fuerza y esto no lo decimos solo nosotros", ha señalado.

"Nosotros no tenemos nada que objetar, respetamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por supuesto, pero ellos también cumplen órdenes y estas nos han gustado menos", ha agregado, para aclarar que su discurso no va en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sino "contra quienes han previsto esto, como se ve, no de un modo adecuado".