Podemos cree que Fachin se va demostrando que "tiene hoja de ruta propia" y "que no le importan los inscritos"

La dirección estatal de Podemos cree que el ya ex secretario general del partido en Cataluña Albano Dante Fachin ha demostrado este lunes que "tiene hoja de ruta propia" y "que no le importan los inscritos" de la formación, al haber presentado su dimisión y haberse dado de baja como militante sin esperar a los resultados de la consulta que finaliza este martes sobre la alianza con los 'comunes' para las elecciones del 21 de diciembre.

La cúpula del partido morado ya había desautorizado al ex líder catalán por su acercamiento a los independentistas, y desde la semana pasada le consideraban "orgánica y políticamente fuera" de Podemos, por mantener su hoja de ruta, contraria a los principios de la formación.

No obstante, el viernes, en una reunión de urgencia, el máximo órgano de dirección decidió no destituir al secretario general autonómico hasta no contar con los resultados de la consulta para decidir el modo en el que concurrirán en las elecciones de diciembre.