Cree que "existe la posibilidad tangible" de que se pueda conseguir "una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy"

A su juicio, hay que aprovechar que el de Rajoy "es un Gobierno débil, que no tiene esos apoyos", más allá de los casos de corrupción "que se suceden uno tras otro, demostrando que se trata de una cuestión estructural y no de casos aislados".

Además, ha señalado que tiene una visión "de cómo debe estructurarse el Estado tremendamente recentralizadora y jacobina". "No respeta siquiera el Concierto Económico vasco", ha destacado.

La líder de Podemos Euskadi ha recordado que, "cuando se habla de una alternativa de Gobierno, no se habla simplemente de cambiar unos ministros por otros, y un presidente por otros, sino de cambiar las políticas que se vienen aplicando". En su opinión, el PSOE "tiene que entender que el programa de Ciudadanos es mucho más similar al del PP que al suyo".

Alba ha preguntado, asimismo, al PNV "dónde se ve" porque "parece que el PNV no tiene ningún problema nunca en verse en cualquier lado según le convenga".

A su juicio, "ésta es la única respuesta posible a las demandas que se están dando en torno a la cuestión territorial". Tras señalar que ahora se oye al PSOE "hablar mucho de este tema", ha apuntado que "da la sensación de que parece avanzar hacia postulados que reconocen la plurinacionalidad como una realidad". No obstante, cree que es "un sentir que todavía no es compartido por el conjunto del PSOE, pero no deja de ser un paso adelante".