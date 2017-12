Podemos avisa de que no votará a ERC si se apoya en el PDeCAT, ni al PSC si se alía con Ciudadanos

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este martes que la candidatura con la que concurren en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Catalunya En Comú-Podem, no va a apoyar la formación de un Gobierno liderado por el PSC si este se basa en un acuerdo con Ciudadanos, ni tampoco uno encabezado por ERC si el pacto incluye al PDeCAT.

"Aunque presida el PSOE, entiendo que los señores de Ciudadanos no traicionarían su programa porque el presidente no sea de su partido. Si se hace un pacto con una formación, sería para desarrollar políticas parecidas a las que Ciudadanos quiere aplicar. Como no quiero para mi país las políticas que propone Ciudadanos, no, no creo ni que Ciudadanos deba presidir un Gobierno ni que sea posible alcanzar un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos", ha explicado.