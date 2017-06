La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el de En Comú Podem, Xavier Domènech, han rechazado este martes que se compare la lucha contra ETA con la defensa del referéndum en Catalunya, como planteó este lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Puigdemont aseguró que de no haber sido por "la persistencia de muchas personas", el "combate" contra la organización terrorista "no se hubiera ganado" y añadió que "en unos años" los catalanes podrán decir lo mismo, que habrán "conseguido todo lo que el pueblo de Catalunya se propuso" porque persistieron, porque no se resignaron y porque no renunciaron, en alusión al proceso independentista.