La portavoz de Podemos en la asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha considerado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene "muchos motivos para estar muy nerviosa" porque lleva varias semanas "apuntalada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO)".

La portavoz ha indicado que Cifuentes demostró el otro día que está "sumamente nerviosa" ya que "no fue capaz de subirse al atril a defender su gestión y llegó a abandonar el hemiciclo porque la situación le superó completamente quedando en espantoso ridículo".

"Tiene muchos motivos para estar muy nerviosa. Hace varias semanas que esta apuntalada por un informe de la UCO y por mucho que diga que el juez ha dicho que no hay responsabilidad penal hacia ella lo único que cuenta es que con Cifuentes no hay ninguna resolución judicial válida en derecho que diga que no tiene responsabilidad penal", ha afirmado.