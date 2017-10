Podemos acusa a Cifuentes de querer esconder a Taboada de la Justicia en el Senado y PP deja abierto el nombramiento

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha acusado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de querer esconder de la Justicia al exconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, proponiéndole como senador por designación autonómica, una decisión que el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Enrique Ossorio, ha dicho que todavía no se ha tomado.

Sin embargo, este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha dicho que hasta mañana tienen tiempo para proponer a una persona para el Senado y que no está cerrado que sea González Taboada.

"El PP nos cuenta que está muy a favor de eliminar los aforamientos en la Asamblea de Madrid, sin embargo parece que este plan no es el que cunde en el Senado", ha afirmado la portavoz de Podemos, quien ha explicado que para poder investigar a un senador por corrupción hace falta que se vote favorablemente un suplicatorio, para lo que es necesaria mayoría absoluta con la cuenta el PP.

"Este es el compromiso de la presidenta Cifuentes con la regeneración democrática, con la tolerancia cero con la corrupción", ha destacado Ruiz Huerta, quien ha avanzado que Podemos va a votar no a "esta infamia de tratar de esconder al exconsejero Taboada en el Senado de la Justicia".

Sin embargo, los portavoces de PSOE y Ciudadanos, Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado, respectivamente, han avanzado que no van a votar en contra.

Además, ha señalado que su grupo no suele "votar en contra de personas" y que además respeta la presunción de inocencia, al tiempo que ha hecho hincapié en que si a algún grupo le parece que González Taboada no puede ser senador también debería decir que no puede ser diputado.