Podemos C-LM no ve una "buena noticia" la ruptura del pacto con PSC en Barcelona pero respeta la decisión de las bases

El secretario regional de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha indicado este lunes que no le parece "una buena noticia" la ruptura del pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona por parte de BComún que han decidido las bases de la formación de Ada Colau, porque "la Alcaldía de Barcelona estaba funcionando bien" y "lo mejor es que lo que funcione no se toque".

A preguntas de los medios, tras reunirse con el responsables de ACCEM C-LM, Braulio Carlés, en su calidad de vicepresidente segundo del Gobierno regional, García Molina no obstante ha señalado que las decisiones en esta formación se consultan con las bases y los inscritos, y en el caso de la consulta en Barcelona el 54% "ha dicho que no" al pacto de gobernabilidad.

SITUACIONES NO COMPARABLES

En este contexto, ha indicado que esta situación "no se puede comparar" con lo que sucede en Castilla-La Mancha "ni en lo político ni en lo social". "Son dos contextos distintos que no son comparables", ha subrayado, recordando que la consulta que se hizo en Castilla-La Mancha sobre la entrada de Podemos en el Gobierno fue respaldada por el 80% de las bases.

"Hay cosas en las que estamos muy de acuerdo, cosas en las que menos y en las que no, que las hay, pero podemos ponerlas pensando en la estabilidad de Castilla-La Mancha en un segundo plano; hay cosas urgentes, en estas estamos concentrados", y el resto se puede "discutir y negociar".

En cuanto a las constantes peticiones realizadas por el PP para que dimita de su cargo en el Ejecutivo, ha resaltado que no está en su intención porque cree que están "haciendo un buen trabajo y quizá eso es lo que más le escuece al PP". "Estamos haciendo un trabajo bastante rápido, antes de que acabe 2017 va a haber novedades legislativas y ejecutivas, estamos trabajando mucho y bien", mientras al PP, además "de quejarse y quejarse mucho no le he visto hacer nada en todo este tiempo", ha concluido.