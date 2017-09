Podemos Asturias lleva a Fiscalía documentos para demostrar la implicación" del Ayuntamiento de Aller en el 'caso Hulla'

"El pleno del Ayuntamiento de Aller autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico de Montepio con todos los informes municipales en contra", ha denunciado el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que ha afirmado que esta situación "facilitó" que acabara más dinero "en los bolsillos de Villa y Postigo". Una situación por la que han presentado denuncia y entregado información a la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que, según Díaz, el Ayuntamiento de Aller compró y cedió los terrenos del geriátrico con informes municipales desfavorables "por no seguir el procedimiento reglado, con asignación directa sin subasta, porque no cabía la cesión gratuita y porque en aquel momento el Ayuntamiento no podía permitirse la compra de los terrenos".