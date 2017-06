El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dicho este lunes 'no' a demandar al Gobierno regional (PRC-PSOE) que anule el calendario escolar aprobado para el curso 2017-2018, que se divide en bimestres y suprime las vacaciones de Pascua, una petición del PP que ha sido rechazada por la oposición de regionalistas, socialistas y Podemos y con la abstención de Ciudadanos.

A juicio de los 'populares', el calendario escolar "crea problemas donde no los había" y solo "es mejor" desde el punto de vista laboral de los profesores pero no para el aprendizaje de los alumnos ni para las familias ya que, en su opinión, supone incrementar la presión sobre los escolares, "rompe la continuidad pedagógica" y "complica" la conciliación.

En este sentido, la diputada del PP Mercedes Toribio considera que la Consejería de Educación "no ha sido capaz de concretar" los "beneficios pedagógicos" del calendario escolar implantado en el curso 2016-2017 y el aprobado para 2017-2018 y ha subrayado que ninguna otra comunidad autónoma, después de estudiarlo, lo ha imitado, lo que, en su opinión, demuestra que "no será tan bueno".

Toribio ha afirmado que "no hay nada que avale" la necesidad de suprimir las vacaciones de Semana Santa en el de 2017-2018, y que, según ha dicho, es una "tradición", no solo religiosa sino del sistema educativo, implantada "desde hace décadas".

Además, ha vuelto a censurar que el calendario escolar se haya aprobado en la Mesa Sectorial de Educación, donde están los sindicatos de docentes, y no con el resto de la comunidad educativa, dejando "de lado" a los alumnos y a las familias, una forma de actuar con la que, según la parlamentaria, la Consejería busca "la paz sindical a costa de lo que sea".

El PP, que ha defendido en el Pleno que "la educación y sus tiempos influye fuera de los centros escolares", incluía en su moción la petición de que se "inicie un proceso real de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa y con todos los partidos políticos con representación parlamentaria para consensuar "un modelo de calendario escolar estable" y que no genere "incertidumbres y divisiones" que, a su juicio, sí genera el nuevo modelo. "Si no nos escuchan a nosotros, escuchen a las familias", ha reclamado.

Pese a que los otros dos partidos de la oposición, Podemos y Ciudadanos no han apoyado la iniciativa del PP, sí han defendido la necesidad del consenso.

Aunque Ciudadanos considera que el calendario del curso 2016-2017 era "mejorable" y que el del que viene "no es el más adecuado" --entre otras razones por las "dificultades" de conciliación que, a su juicio, genera-- ha decidido abstenerse y no entrar en la confrontación entre el modelo de calendario "viejo", que, en su opinión, es el que propone el PP, y el nuevo "no consensuado".