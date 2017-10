Piden cerrar el Instituto Confucio en la Universidad de Zaragoza por ser "propaganda" del régimen comunista chino

La Plataforma 'Stop Instituto Confucio' ha solicitado el cierre de este centro en la Universidad de Zaragoza por ser "una herramienta de propaganda" del régimen comunista chino y porque la contratación de docentes "ha sido discriminatoria". Así lo ha afirmado un miembro de la Coordinación de esta plataforma, Fernando Romeo, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón este martes.

Una idea sobre la que Carlos Iglesias, abogado de derechos humanos, ha añadido que "este centro no contrata a personas por tener una creencia religiosa", lo que a su juicio "no puede ser admitido en una ciudad libre, como ha ocurrido en Zaragoza", ha declarado. Por su parte, Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tibet, ha asegurado que esta red educativa "recibe dinero del gobierno chino y no es limpio", sobre ello ha señalado que "hay que dar a los alumnos mensaje de libertad".