Picardo dice que Margallo yerra "completamente con su enfoque respecto al pueblo de Gibraltar"

El ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha manifestado que el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, "actualmente, al igual que en aquel momento, creo que todos en el Peñón consideran que erró completamente con su enfoque respecto del pueblo de Gibraltar".

Según Picardo, su respuesta coincidió con su postura pública acerca de cualquier encuentro con ministros o representantes españoles, es decir, "que solo estaría dispuesto a celebrar una reunión para conversar sobre asuntos no relacionados con la soberanía y que la reunión no fuese secreta". "Tras esta respuesta, no recibí ninguna noticia más al respecto", ha concluido.