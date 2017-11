Picardo evita hablar de Cataluña porque es experto en derecho de autodeterminación "en territorios no autónomos"

EUROPA PRESS

Espera que España aproveche el Brexit para reforzar los lazos entre el Peñón y el Campo

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha evitado este miércoles responder a una pregunta sobre Cataluña en una comisión de la Cámara de los Comunes británica, afirmando que "pueden ser asuntos internos relacionados con España" y que él es "experto en derecho de autodeterminación de los pueblos de territorios no autónomos" ('non self governing territories').

"He intentado no hacer ninguna declaración sobre Cataluña, que tiene que ver con lo que pueden ser asuntos internos relacionados con España. Creo que del ministro principal (de Gibraltar) se espera que sea un experto en el derecho de autodeterminación de los pueblos de territorios no autónomos y debe ceñirse a eso en el contexto sobre qué hace declaraciones", ha señalado.

Picardo ha respondido así a una pregunta del presidente de la Comisión sobre Asuntos de Irlanda del Norte, el conservador Andrew Murrison, que quería saber si tenía la impresión de que la "desafortunada situación en Cataluña" ha hecho que el Gobierno de Madrid esté ahora centrando sus esfuerzos en "retener lo que es legítimamente español".

La Comisión escuchaba este miércoles a Picardo para hablar de los problemas de las dos fronteras terrestres que se verán afectadas por el Brexit: la de Irlanda del Norte con la República de Irlanda y la Verja entre Gibraltar y España.

El responsable gibraltareño ha declinado responder a la pregunta sobre Cataluña y ha optado por destacar que desea que España vea el Brexit "como una oportunidad para reforzar los lazos" entre el Peñón y el campo de Gibraltar, así como entre España y Reino Unido, lazos que ya son "muy fuertes".

"La salida de la UE no quiere decir que no podamos seguir siendo muy buenos amigos y seguir cooperando en seguridad y en la relación diaria de los ciudadanos", ha argumentado. Picardo ha asegurado a los diputados que su prioridad es mantener la fluidez en el cruce y que no resulte perjudicado el paso de los 13.000 trabajadores que cada día pasan a Gibraltar.

Para ello, ha hecho hincapié en que la clave es tener "buena voluntad" y poner "recursos", y que después se podrá estudiar el marco legal. Picardo, que ha llevado a sus señorías fotografías aéreas de la Verja, ha avisado de que será "imposible" que cada mañana puedan pasar 13.000 personas escaneando su pasaporte, "aunque el escaner tardase cinco segundos y no fallase nunca".

Según ha dicho, España podría agilizar el paso de personas si adoptase el mismo "complejo sistema tecnológico" que usa Gibraltar, con cámaras de seguridad y reconocimiento de matrículas. Gibraltar, ha dicho, está dispuesto a demostrar esa buena voluntad, así que ha pedido a España que también la tenga.

NO ACEPTARÁ UN "CHECK POINT CHARLIE" EN LA VERJA

En un plano más político, Picardo ha defendido que la gente quiere que las fronteras estén protegidas de "gente que quiere acceder con malas intenciones", pero que se facilite su capacidad de tránsito. En el caso de Gibraltar, ha recalcado que hay "mucha gente con relaciones de consanguinidad" a ambos lados de la Verja, de manera que tener una frontera cerrada no sería aceptable.

"No usemos los puestos fronterizos como cuellos de botella para propósitos políticos", ha avisado, recalcando que nadie va a aceptar "nada que se parezca al Check Point Charlie", en alusión al más conocido de los pasos fronterizos del Muro de Berlín.

Aunque, según expertos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea devolverá a España la facultad de cerrar la Verja, conforme al Tratado de Utrecht , el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ya ha avanzado que esa no es su intención, sino que su intención es no causar perjuicios a los ciudadanos.