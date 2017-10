Pepe Álvarez (UGT): "Todavía hay alternativa al 155, le pido a Puigdemont que convoque elecciones"

EUROPA PRESS

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este viernes en que hay una alternativa a la aplicación de 155 y que esa pasa por la convocatoria de elecciones estatutarias. Además ha indicado que si ayer esa alternativa estaba sobre la mesa hoy también debe ser así. "Me parecería muy valiente que el presidente de mi país piense en los ciudadanos y eso sirve para Rajoy y para Puigdemont. Hoy no acordar es de cobardes, hoy acordar es de valientes", ha dicho.

"Hay alternativa al 155, eso si por un lado, el de la Generalitat, no se quiere aceptar que este proceso es un callejón que no lleva a ninguna parte y por el otro, el Gobierno de Rajoy, no se quiere humillar y pretender ganarse a si mismo una batalla", ha dicho.

Álvarez, en rueda de prensa en Pruvia, Llanera, donde asiste a la convención anual de delegados de UGT Asturias, ha vuelto a reiterar que si Puigdemont no convoca elecciones y el estado aplica el 155 será "fruto de un fracaso que hasta que no se produzca no va a comentar". Ha añadido que entonces UGT mostrará su oposición y rechazo.

"No voy a pensar que se va a declarar la DUI y me remito al comunicado que UGT hizo público ayer y que pasa por pedir a Puigdemont que convoque elecciones estatutarias. Estamos a tiempo, como catalán se lo pido", ha dicho Pepe Álvarez. El dirigente sindical ha insistido en que "el pueblo de Cataluña se merece que se de una salida acordada y negociada. Por eso ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el 155 en el caso de que se convoquen elecciones.