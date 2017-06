EUROPA PRESS

El entrenador del Manchester City y extécnico del FC Barcelona Pep Guardiola ha dicho que su participación en la campaña del referéndum independentista no busca convencer a la gente: "No vengo a pedir ni el 'sí' ni el 'no', vengo a pedir que la gente pueda votar".

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha subrayado: "Lo único que hacemos es exigir el derecho a voto. No estamos haciendo nada corrupto".

Guardiona ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, "son gente muy valiente, que se la juegan".

El entrenador ha asegurado que se siente un privilegiado por poder leer el manifiesto de la movilización que organizarán este domingo las entidades soberanistas ANC, Òmnium Cultural y AMI, y ha bromeado: "Espero no hacer muchos gallos ni trabarme".

Guardiola ha explicado que concede pocas entrevistas porque le afectan las críticas: "Cuando te posicionas, en la esquina sabes que recibirás. No se escapa nadie".