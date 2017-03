Pedro Sánchez acabará de cobrar este mes la indemnización que le ha pagado el Congreso tras dejar su escaño en octubre

En abril aún seguirá habiendo dos exdiputados del PSOE y uno del PP que tienen pendientes compensaciones por cese

El exlíder socialista y candidato a la Secretaria General del PSOE, Pedro Sánchez, acabará de cobrar este marzo la indemnización que, a razón de 2.813 euros mensuales, ha venido recibiendo desde el pasado octubre, cuando decidió dejar su escaño para no tener que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. En total, ha percibido algo más de 11.200 euros.

Según datos oficiales de la Cámara Baja recogidos por Europa Press, Sánchez es el único exdiputado de la presente legislatura al que la institución venía abonando este tipo de compensación, y la ayuda a la que tenía derecho caduca a final de mes.

El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales establece que los diputados que han estado un mínimo de dos años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 24 mensualidades.

INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO INGRESO

Se trata de una suerte de 'paro' que los diputados han de solicitar y acreditar, además, que no tienen ningún otro ingreso porque esa cantidad no es compatible con otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.

Sánchez fue diputado en la IX, X, XI y XII Legislaturas pero de manera intermitente. Recaló en el Congreso en septiembre de 2009 para sustituir en el escaño por Madrid al que fuera ministro de Economía Pedro Solbes, y ya cobró la indemnización por los dos años que fue diputado hasta disolverse las Cortes por las elecciones del 20 de noviembre de 2011.

No volvió a la Cámara Baja hasta enero de 2013, cuando relevó a la ex ministra Cristina Narbona. En la breve legislatura pasada cumplió con el plazo mínimo establecido en el Reglamento para recibir la indemnización (más de seis meses), pero no en la actual, puesto que apenas llevaba cuatro meses en el escaño (de junio a octubre).

Esos cuatro meses empezaron a contar a partir del 1 de diciembre, aunque la Mesa del Congreso no dio su visto bueno definitivo hasta el día 13 de ese mes, por lo que Sánchez ya no percibirá en abril retribución alguna del Congreso, una circunstancia que se produce en plena carrera por las primarias en el PSOE.

UNO DE LA LEGISLATURA 'BREVE' Y DOS DE LA DE MAYORÍA 'POPULAR'

De la legislatura anterior, que apenas duró un semestre, el Congreso aún tendrá pendiente en abril abonar cuatro meses más de indemnización por cese al también socialista Herick Campos, que no revalidó escaño en las generales del 26 de junio y que aún tiene que percibir unos 11.200 euros.

Y de la legislatura de mayoría absoluta del PP, que concluyó en diciembre de 2015, la Cámara venía pagando esta compensación a ocho diputados, en su mayoría del PP, seis de los cuales dejarán de recibirla ya el próximo mes de abril.

De esa X Legislatura, el Congreso tiene aún en cartera al exdiputado 'popular' Ignacio Gil Lázaro, que fue miembro de la Mesa del Congreso, al que le restan diez meses más de indemnización para llegar al máximo de dos años que le correspondían (28.130 euros), y la socialista catalana Isabel López i Chamosa, a la que le queda medio año de los 20 de compensación que generó (16.878 euros).

MÁS DE 100.000 EUROS AL MES PARA EXDIPUTADOS JUBILADOS

Al margen de estas indemnizaciones por cese, el Congreso está abonando cada mes en torno a 105.000 euros por las pensiones de exdiputados jubilados, suprimidas definitivamente en 2011. Todavía hay 103 veteranos exparlamentarios que las perciben, con cuantías dispares que van desde los 30 euros mensuales hasta los 2.702,39 euros que recibe la exdiputada de IU Cristina Almeida después de Nueva Izquierda, que es quien ingresa la cuantía más elevada.

En el régimen de protección social del Congreso se incluye también a otros 48 exdiputados que perciben un complemento de pensión que les paga la institución para que puedan llegar a la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. La Cámara también eliminó esa ayuda en 2011, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo. El total que se paga cada mes por estos complementos es de más de 47.000 euros, lo que supone una media de mil euros mensuales por beneficiario.