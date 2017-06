Pedro Sánchez quiere arrebatar al menos dos millones de votos a Podemos

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha propuesto, entre otros retos, ampliar la actual base de votantes de su partido y uno de sus objetivos es arrebatar al menos dos millones de votos al partido de Pablo Iglesias, informaron a Europa Press en fuentes socialistas.

"Lo digo claramente. Nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos", aseguraba el nuevo líder socialista, aunque a renglón seguido matizaba que no comparte "algunas decisiones y formas de actuar" del líder 'morado', Pablo Iglesias.