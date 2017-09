Pedro Sánchez dice que apoyará a Rajoy pero le reprocha que no haya dialogado antes

A Rajoy: "Usted va a hacer lo que tenga que hacer porque antes no ha hecho nada"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que su partido apoyará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su estrategia contra el referéndum, si bien le ha reprochado que no haya dialogado antes y haya permitido que se llegara a la situación actual.

Sánchez se ha referido al aviso que hizo Rajoy el viernes en Barcelona de que la Generalitat iba a obligar al Estado a llegar a lo que no quería llegar si no cambiaba de rumbo, y le ha dicho: "Usted va a hacer lo que tenga que hacer porque antes no ha hecho nada".