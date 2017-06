Además, ha anunciado que a partir de ahora los socialistas harán una "oposición de Estado, defendiendo al Estado y no al Gobierno", ha proclamado ante cerca de 6.000 personas que han acudido a su proclamación en el recinto ferial de Madrid.

Sánchez ha querido "garantizar" a los españoles "que el PSOE va a estar con el Estado, pero no con este Gobierno", y especialmente "con los ciudadanos a los que sirve este Estado", los derechos que el Estado les garantiza y a quienes los ponen en práctica como son maestros y profesionales sanitarios.

Entre las vulneraciones de la Carta Magna que Sánchez ha afeado al Gobierno está el no conservar y promover el patrimonio histórico español, por "atacar la industria cultural" y por no "defender con igual intensidad el castellano que el euskera, el catalán y el gallego". "¿Por qué no tenemos un Gobierno así?", ha dicho.