Pedro Antonio Sánchez niega ante el Fiscal haber dicho que le ofrecieron comisiones ilegales y no denunció

EUROPA PRESS

El ex presidente de la Comunidad murciana y del PP en la región, Pedro Antonio Sánchez, no ha reconocido como suyas las declaraciones publicadas a finales de septiembre en un periódico regional, en la que supuestamente reconocía que le habían ofrecido comisiones ilegales y no lo denunció.

El fiscal José Luis Manzanera había citado este miércoles a Pedro Antonio Sánchez como testigo por sus declaraciones en dicha entrevista, así como al periodista que la realizó.

El ex jefe del Ejecutivo murciano no ha reconocido las declaraciones y ha sostenido que no se dijo en esos términos, según ha podido conocer Europa Press, mientras que el periodista ha ratificado su parte.

Pero a falta de una grabación, el fiscal no puede continuar con la investigación, ya que pretendía, en caso de ratificar las declaraciones, conocer si Sánchez había faltado a su obligación de denunciar una tentativa de delito.