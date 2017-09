El juez Pedraz archiva la querella contra el embajador en Kabul por el atentado en diciembre de 2015

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, admitida en noviembre de 2016 por posibles delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa, por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.

Añade que ninguno de los dos habrían llevado a cabo "ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumía la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma que el desgraciado siniestro no habría podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida".