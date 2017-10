La juez Núñez cita a declarar como imputado este jueves a Pastrana, ex de UGT-A,por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva

La defensa presentará un certificado médico para acreditar que no está en condiciones de declarar por su "grave" enfermedad

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este jueves como investigado al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana dentro de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

Y ello "dado que la documentación que justifica la gravedad de las enfermedades" de su cliente "le afecta a su esfera de la intimidad y que no resulta de interés para la causa y para el resto de investigados", manifiesta el abogado de Pastrana.

En la jornada de este martes, la magistrada tomó declaración como investigadas a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova Garrido, respectivamente, quienes defendieron la "legalidad" de las ayudas que el Gobierno central concedió para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, negando la existencia de 'intrusos'.

De su lado, la ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también afirmó que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la Orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Algunos de los investigados coincidieron en criticar los "muchos errores" y "barbaridades" en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, "no tiene rigor", por lo que "no están de acuerdo" con sus conclusiones.

De su lado, el ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero también declaró como investigado este martes y mostró su confianza en que la juez archive su imputación en el caso porque "nunca participó" en la tramitación de estas ayudas. "Más que preocupado, estoy tremendamente indignado y cabreado por verme en esta situación, de algo en lo que nunca participé", afirmó.

"Lo que le he dicho a la juez es ni más ni menos lo que ha sucedido, nunca participé de nada, nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque, nunca supe ni tan siquiera las ayudas ni las personas ni estuve en ninguna reunión de ERE de nada", indicó Carbonero.

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.