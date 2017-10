Pascal (PDeCAT) agradece a Vila su "gran ejemplo" al defender hasta el final aquello en lo que cree

La coordinador general del PDeCAT, Marta Pascal, ha agradecido a Santi Vila, que ha presentado su dimisión como conseller de Empresa y Conocimiento, el "gran ejemplo" que supone al haber luchado "hasta el final" por aquello en lo que cree.

La coordinadora general del PDeCAT ha trasladado su agradecimiento al conseller. "Siempre he pensado que en política tienes que luchar por lo que defiendes hasta el final. Y eres un gran ejemplo. Gracias", ha escrito en Twitter.

Vila ha anunciado su dimisión después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, haya anunciado su decisión de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, argumentando que no ha conseguido del Gobierno central garantías para convocar unos comicios con normalidad, en alusión a que no se aplicara el 155.