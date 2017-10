Pasan a disposición judicial los detenidos tras el hallazgo de los tres cadáveres en Dos Hermanas

No obstante, todo apunta a que los restos humanos hallados enterrados en sosa cáustica en una vivienda de la barriada Cerro Blanco de Dos Hermanas pertenecen a la joven de 26 años Sandra Capitán, a su hija Lucía, de 6 años, y a la pareja sentimental de la primera, un varón de nacionalidad turca con antecedentes por narcotráfico.

Según ya indicó el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio de la Rosa, fue el pasado sábado cuando los agentes detuvieron en un punto no concretado de la provincia de Sevilla a tres personas de nacionalidad española y mayores de edad en relación al caso. El responsable policial, que no pudo precisar si los detenidos cuentan con antecedentes policiales al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, añadió que la operación sigue abierta y, por este motivo, "no se descartan nuevas detenciones".