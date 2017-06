El Parlamento andaluz aprueba una batería de medidas para resolver los problemas de climatización en los colegios

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, en virtud de una moción de Ciudadanos, una batería de medidas para resolver los problemas de climatización en los colegios, que se han puesto de manifiesto durante la ola de calor de los últimos días.

La portavoz de Educación de Cs, Marta Escrivá, ha señalado que el hecho de que "los niños aprendan en un ambiente adecuado no puede ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho", al tiempo que ha lamentado que "no se haya hecho nada o muy poco en 20 años para cumplir la ley de prevención de riesgos laborales en los centros educativos", la cual dice que las aulas "deben estar en una temperatura entre los 17 y 27 grados".

Escrivá, quien ha puesto de manifiesto una encuesta reciente en centros educativos, ha asegurado que "el 96% de los encuestados afirma superar los 26 grados en las clases", ha lamentado la falta de previsión del ejecutivo andaluz, ya que "el calor en Andalucía no es nuevo en el mes de mayo y junio".

Asimismo, la portavoz naranja se ha felicitado del "cambio de actitud" de la consejería sobre el uso del aire acondicionado "gracias a la presión de las AMPAS, sindicatos de educación y del conjunto de la sociedad", pero ha indicado que no se fían de que eso se quede en buenas palabras. "Estamos cansados de titulares que no se cumplen. Y sobre todo nos preocupa que la palabra coordinar, dicha por la consejería, no vaya a acompañada de financiar", ha añadido.