El Parlamento de Navarra aprueba los cambios legales para que 44 municipios pasen a la zona mixta

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la modificación de la ley foral del vascuence para que 44 municipios que hasta ahora estaban integrados en la zona no vascófona de Navarra pasen a la zona mixta. Además, la norma, que hasta ahora era denominada como ley del vascuence, pasará a denominarse ley del euskera.

En la defensa de los cambios, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha afirmado que con esta modificación "se hace un cambio, no por la imposición, sino a través de la libre voluntad de los ayuntamientos". "Los ciudadanos no ven el euskera como una imposición, sino como un tesoro, como un idioma propio y como un derecho, y en ese camino es un día importante. Es un paso adelante en la normalización", ha destacado.

Sin embargo, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que esta modificación es "un ejemplo bien claro de sectarismo", porque se ha atendido a los ayuntamientos que querían entrar en la zona mixta, pero no a los que querían pasar a la zona no vascófona. "Es evidente que el Gobierno es sectario, impone y tiene un objetivo político. El euskera es un elemento fundamental para la construcción nacional de Euskal Herria, es una estrategia, ya tenemos el idioma y la bandera, y falta el territorio. Por eso está tan contento el portavoz de Bildu, porque ya han conseguido una parte y van a por la siguiente", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Dabid Anaut ha valorado que la ley se aprueba tras una petición que "viene directamente de los ayuntamientos" y ha interpretado que esto demuestra que la ley del vascuence "no satisface a muchos ciudadanos y no garantiza los derechos lingüísticos". "El cambio no es enorme, pero sí que abre unas puertas. Es un paso adelante, pero no es una garantía total y hay que ir más allá", ha indicado.