Parlamentarias de En Comú critican la negativa de Puigdemont a comparecer en el Senado

Parlamentarias de En Comú Podem han criticado la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparecer en el Senado durante la tramitación del artículo 155 de la Constitución y cree que se cierra una puerta para intentar arreglar el conflicto.

"No entiendo por qué el Presidente Puigdemont no asistirá mañana al Senado. Cualquier vía al diálogo o acción para evitar el 155 es mejor que no hacer nada", ha escrito en la red social Twitter la diputada Aina Vidal, que el 1 de octubre hizo saber en las redes sociales que había votado en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.