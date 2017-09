Palma acoge este viernes una manifestación para exigir "democracia" en Cataluña

La Coordinadora d'Entitats per la Democràcia, constituida la semana pasada, ha convocado para este viernes una manifestación que dará comienzo a las 19.00 horas en la plaza de España con el objetivo de exigir "democracia" en Cataluña y denunciar la situación de "represión" que se está viviendo en la comunidad autónoma.

Les miembros de la Coordinadora son Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, Joves de Mallorca per la Llengua, Estudiants en Xarxa, Mallorca Lliure, Grup Blanquerna, Coordinadora d'Assemblea de Docents, Sindicat Alternativa, STEI Intersindical, Unió Obrera Balear (UOB), Cercle Mallorquí de Negocis, Assemblea Sobiranista de Mallorca, GOB, Òc Mallorca, Majorka Esperantistaro, Fundacions Darder-Mascaró, Memòria de Mallorca, Avançam, Esquerra Oberta Bunyola, Agrupació DEIA, Alternativa per Santanyí, CUP, Podemos, MÉS per Mallorca, Esquerra Republicana Mallorca, EUIB, La Valldemossa que Volem, Bloc per Felanitx y Unió de Pagesos.