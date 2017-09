Page rechaza a aquellas instituciones que trabajan de "manera obscena" en contra de la Constitución

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en referencia al referéndum del 1 de octubre en Cataluña, ha mostrado su rechazo hacia aquellas instituciones "que tienen su única legitimidad" en la Constitución Española y que trabajan "de una forma obscena en contra" de esta norma.

"Si hay alguien que en España quiere ponerle precio a los sentimientos, tengo que decir que no me parece buen sentimiento pareciendo que una parte siente más que otra, no me parece buen sistema, no lo comparto. Todos sentimos", ha expresado García-Page.