Page, sobre las primarias del PSOE, insiste en que "el único objetivo común es evitar que Cospedal vuelva al Gobierno"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección ha señalado, sobre el proceso de primarias del partido, que "el único objetivo es evitar que gente como Cospedal vuelva al Gobierno".

García-Page, preguntado sobre el proceso de elección interna del secretario regional del Partido Socialista de Castilla-La Mancha del que él es precandidato, no ha querido hacer declaraciones exhaustivas porque "no quiero plantearme ninguna cuestión que no tenga que ver con el cargo de presidente".