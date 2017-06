El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que de no salir adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, "una de las opciones" que baraja es el adelanto electoral.

"Es una de las opciones que tengo que meditar, no solo en solitario, sino también con todos lo que tengo ocasión de hablar, como son los sindicatos y los empresarios", ha indicado el jefe del Ejecutivo Autonómico, a preguntas de los medios tras la firma del Acuerdo Estratégico de Salud y Seguridad Laboral 2017-2021.

Pese a ello, ha dicho que a tenor de lo que escucha en "todos" los partidos políticos "no parece que sea un problema convocar elecciones". "De manera que cuando todo el mundo dice que no solo está preparado, sino casi encantado, me quita pesar y desasosiego", ha añadido.