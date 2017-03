Page replica a Sánchez que "no tendría derecho a estar en la Dirección" quien tiene tan pésimo concepto de ella

Denuncia que se quiera exacerbar una especie de odio de los militantes hacia los dirigentes

El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que arropó a Susana Díaz en la presentación de su candidatura para liderar el PSOE, aunque ha asegurado este lunes que "hoy por hoy" el debate de primarias está difícil y que la líder de los socialistas andaluces "no lo tiene ganado", considera que "no tendría derecho a estar en la Dirección del partido aquel que tiene tan pésimo concepto de la misma".

"Susana no lo tiene todo ganado. El voto es secreto y libre. Aquí nadie amedrenta a nadie. No hay que considerar a los militantes tontos o manipulados. Quien apela a eso exacerba una especie de odio frente al que está siempre arriba y pareciera que no quiere estar arriba. No tendría derecho a estar en la Dirección del partido aquel que tiene tan pésimo concepto de la Dirección de un partido político", ha dicho García-Page, en una entrevista en 'Onda Cero', que recoge Europa Press.

Preguntado sobre si tanta fuerza tiene Pedro Sánchez que para intentar "frenarle" Díaz ha tenido que reunir a los veteranos del partido, muy enfrentados entre sí, el líder regional del PSOE, que ha precisado que "tan aparato" es él como "el secretario provincial de Valencia que estaba detrás del mitin de ayer de Sánchez u otros secretarios provinciales", ha dicho que "lo mejor es no jugar a que unos son ricos y otros son pobres".

Luego de precisar que "muchos" de los que ayer apoyaron a la líder del PSOE andaluz hicieron lo mismo con Pedro Sánchez y que incluso "seguramente muchos de ellos" habrían estado en el acto del exsecretario socialista si este les hubiera invitado, ha defendido que el acto de ayer "no estaba pensado ni para Sánchez, ni para Patxi, ni para Susana, estaba pensando para inocular muchísima confianza" que necesitan los socialistas "para salir de este rincón en el que se pelean por un punto más o menos con Podemos".

Es por ello que ha manifestado que "la inmensa mayoría" de los que ayer arroparon a Díaz, que han estado enfrentados en otros procesos y tienen diferentes formas de pensar, "ahora tienen una opinión muy común y eso debe responder a algo", pues a su entender "ponen por delante los interés del partido".

Preguntado si hubiese acudido al acto de Sánchez, ha dicho que si le hubiera invitado se lo podría "haber planteado", pero que no ha sido el caso y ha recordado que ya ha celebrado un acto en Albacete y "no ha recibido invitación, ni nada parecido". "No lo digo como reproche, cada uno organiza los actos como quiere, son muy evidentes mis discrepancias con Sánchez. También llegué a asumir la invitación que me hizo para abandonar la Ejecutiva en su momento", ha añadido.

Y es que García-Page se ha mostrado convencido de que la candidatura de Díaz para liderar el partido es la "mejor opción para ganar al PP y dejar claro que pueden recuperar la alternativa de Gobierno", pues en el acto de este domingo transmitió "ganas de ganar, ganas de incluir y ganas de cerrar heridas", asegurando que en este año el partido "estará cinco o seis puntos por encima de Podemos".

EL PSOE DEL SIGLO XX

De igual modo, ha precisado que en el Congreso de junio en el que "no se va a resolver todo, sino a recomponer el camino", no solo hay que pensar en los militantes, sino en los millones de personas que han votado al PSOE y "que han dejado de hacerlo, pero quieren volverlo a hacer".

"He escuchado que hay dos PSOE, el del siglo XX y el del XXI. No sé si se hace por ofender a los que nacimos antes", ha criticado García-Page, en alusión a las declaraciones de Pedro Sánchez, al que ha recordado que "todos los afiliados son del siglo XX". "Incluso el señor Sánchez".