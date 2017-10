Paco Frutos avisa de que la posición de Podemos está "hundiendo a la izquierda" y ve "funambulesca" la postura de Colau

Cree que la dirección del PCE está "acabada", "baila al son de lo que dice Podemos" y la militancia que tiene (8.000) es una miseria"

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha insistido en que "si la izquierda hubiera jugado el papel que le corresponde en Cataluña y en toda España" la situación no sería la que está siendo, porque los independentistas no habrían "contado con una izquierda que no iba a ser beligerante con ellos".