Pablo Iglesias tilda de "vergonzoso" que Moix tenga "intereses" en paraísos fiscales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado este martes de "vergonzoso" que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tenga "intereses" en paraísos fiscales lo que, a su juicio, supone "una razón más" para presentar "por dignidad" una moción de censura para que el PP deje de "parasitar" las instituciones.

En los pasillos del Congreso, Iglesias ha respondido así al ser preguntado por una información de 'Infolibre' y 'El Español' que informan de que Moix es propietario del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, radicada en Panamá, cuyo único bien es un chalé en el municipio de Collado Villalba. Moix heredó la empresa de su padre y está declarada a Hacienda.

El líder de la formación morada considera una "vergüenza" que quien está llamado a perseguir la corrupción no sólo no la persiga, sino que la "perjudique", y además tenga "intereses" en paraísos fiscales, como Panamá, para, a su juicio, no tener que tributar en España.