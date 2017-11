Pablo Iglesias desbarata los planes de En Comú al anticipar el recurso del 155, que también irrita al independentismo

La confluencia catalana, que lleva semanas preparando la impugnación, reservaba el anuncio para este lunes

El recurso de inconstitucionalidad impulsado por En Comú Podem contra la aplicación del 155 ha comenzado su andadura envuelto en la polémica, no sólo por el malestar generado en ERC y el PDeCAT por haber sido excluidos, sino también por el desconcierto que se ha apoderado de los 'comunes' cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lo ha dado a conocer este jueves, a pesar de que el líder de la confluencia catalana, Xavier Domènech, no tenía previsto anunciarlo hasta el próximo lunes.

No obstante, los planes de los 'comunes' pasaban por anunciar el próximo lunes esta decisión de llevar al TC el 155. "Es verdad que lo íbamos a anunciar el lunes 4. A Pablo le han preguntado y ha dicho que estábamos trabajando en esto", ha reconocido el también cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Xavier Domènech, en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntado al respecto.

Fuentes de la confluencia catalana consultadas por Europa Press han reconocido que la confirmación este jueves por parte de Iglesias de que iban a presentar un recurso ha generado malestar en sus filas, sobre todo porque se trata de una iniciativa que parte de En Comú y no del grupo confederal en su conjunto, y en la que llevan trabajando semanas.

Además del malestar generado dentro del grupo confederal por las formas y los tiempos, este recurso ha sido recibido con desagrado por parte de los independentistas, ya que En Comú ha decidido no contar con ellos para su presentación, lo que les incapacita para presentar uno propio al no contar con el número de diputados suficientes, ni la posibilidad de conseguir apoyos de otras formaciones.

"Lo vamos a hacer nosotros solos sin la participación de otros grupos, no con aquellos que han contribuido también desde su responsabilidad en el Gobierno catalán a la situación en la que nos encontramos", ha explicado el portavoz adjunto de En Comú, Josep Vendrell, en una rueda de prensa de urgencia que ha ofrecido este jueves por la mañana en la Cámara Baja para anunciar el recursos, después de que Iglesias se adelantara haciéndolo público.

"Creemos que la utilización de este recurso del 155 es inconstitucional y no obedece a la naturaleza con la que se pensó el 155. En concreto, creemos que no permite la disolución del Parlament, ni que el presidente Mariano Rajoy se atribuyera funciones que no le son propias, como la convocatoria de elecciones", ha apostillado.