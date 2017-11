Pablo Iglesias no ha leído la reforma constitucional de Bescansa, pero dice que "todas las propuestas son bienvenidas"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que "todavía" no ha leído el documento elaborado por la exidirigente y cofundadora de su partido Carolina Bescansa proponiendo un modelo de reforma constitucional. No obstante, el líder ha asegurado que "todas las propuestas son bienvenidas".

De este modo, el líder 'morado' no ha entrado a valorar las medidas planteadas por Bescansa, quien se ha adelantado a la propia dirección al poner sobre la mesa una propuesta concreta de reforma constitucional para poner solución, entre otras cosas, a la crisis territorial en Cataluña.

A finales de octubre, y tras ser apartada de su asiento en la Comisión Constitucional, Bescansa manifestó públicamente que desearía que Podemos "le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas". "Podemos es un partido de naturaleza estatal y español, con un proyecto político para España y para Cataluña. Pero es un partido con un proyecto político español y eso nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis", lamentó.

En la misma línea que Iglesias se ha pronunciado el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, también en declaraciones a los medios en el Congreso. "Me parece que es un debate que está abierto en España y que es normal que haya diferentes propuestas e ideas. No la he leído en detalle, pero lo haré", ha asegurado.