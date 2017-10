Pablo Iglesias habla con Rajoy y con Puigdemont a través de mensajes telefónicos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha intercambiado este jueves mensajes telefónicos tanto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como con el de la Generalitat, Carles Puigdemont, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido morado.

No obstante, Podemos no ha querido revelar en contenido de dichas conversaciones, como tampoco quiso hacerlo este miércoles el propio Iglesias, cuando reconoció en declaraciones a los medios que estaba en contacto con ambos mandatarios.

"He hablado y hablo con cierta regularidad tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente de la Generalitat, pero me van a permitir que por prudencia, porque ciertas gestiones hay que hacerlas de manera prudente, no les diga cuándo he hablado con cada uno", explicó en declaraciones a los medios.