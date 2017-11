Pablo Iglesias carga contra Pedro Sánchez por "mentir" a sus bases y acabar aliándose con la derecha

Pide a Junqueras que reconozca que el "unilateralismo" no ha servido "para nada" e insiste en construir una "Cataluña progresista"

"Proponer una comisión mientras varios miembros del Govern están en la cárcel a lo mejor no es el momento más sensato. En una comisión así deberíamos estar todos y si el PP usa esa comisión para apostar por una vía absurda de recentralización, pues lo señores del PSOE no han demostrado tener el mejor don de la oportunidad", ha lamentado.

"Estamos frente al PP y no queremos que Cataluña se vaya de España pero no vamos a defender la represión y la cárcel, sino la seducción y el referéndum, y los que dijeron una cosa para luego hacer otra tendrán que dar muchas explicaciones", ha avisado al líder socialista.

"A mi me gustaría que las fuerzas políticas catalanas de izquierdas y progresistas reconocieran que el unilateralismo no sólo no era legítimo sino que no les ha servido para nada", ha afirmado el líder de Podemos.