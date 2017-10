Pablo Iglesias critica que el Gobierno quiera seguir adelante con el 155 aunque Puigdemont convocara elecciones

El líder de Podemos se ha reunido con los senadores, en el marco de su estrategia por clarificar y reforzar la postura del partido en Cataluña

"Parece que la voluntad del Gobierno es clara de forzar un artículo de la Constitución para hacer algo que va a hacer mucho daño no sólo al autogobierno de Cataluña, sino que puede hacer mucho daño a la democracia española", ha criticado en declaraciones a los medios antes de presidir una reunión de su grupo parlamentario en el Senado.

No obstante, Iglesias ha vuelto a dejar claro que su formación tampoco considera que unas elecciones anticipadas vayan a solucionar nada, las convoque quien las convoque. "Si Puigdemont convoca elecciones, participaremos, pero no busquemos excusas para no hablar de lo importante", ha manifestado.