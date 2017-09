Pablo Casado señala que "la vida va a seguir igual" en Cataluña y España porque "no hay nada que negociar"

El vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha señalado que "la vida va seguir igual" en Cataluña y en el conjunto de España tanto este domingo, día 1, como a partir del próximo lunes, día 2, tras el referéndum planteado por secesionistas en dicha comunidad, ya que "no hay nada que negociar" y "no hay nada" en lo que el Estado "pueda ceder".

En este sentido, ha incidido en que el Gobierno central va a "proteger" la nación "sin ningún tipo de complejo, con absoluta firmeza y con absoluta moderación" ante los "disparates" en una Cataluña en la que los separatistas "no están dispuestos tampoco a ceder nada" pese a que, según ha dicho, éstos "ya están absolutamente deslegitimados para ser interlocutores de la ciudadanía catalana".

"Cuando el estado de derecho representado de forma prudente pero firme por el presidente de nuestro partido dice 'no os va a salir gratis', cuando el estado de derecho dice 'hasta aquí hemos llegado, se acabó la broma, si seguís incumpliendo la ley la justicia actuará contra vosotros como cualquiera que incumpla la ley, sea la tributaria, la penal o la mercantil' no es crispar, es defender los derechos y las libertades de aquel pueblo supuestamente reivindicado pero que en el fondo está siendo oprimido... Es puro Despotismo Ilustrado", ha dicho Pablo Casado.

"Hablan del pueblo y se arrogan una representatividad de un pueblo que las urnas le negó dos veces en apenas tres años. Unas elecciones supuestamente plebiscitarias que no ganaron en votos, y que fueron insuficientes en escaños para cambiar la legislación que ellos querían cambiar según sus propias normas, que era el Estatuto de Autonomía", ha dicho.

Ante esta situación, durante su intervención, el 'popular' ha lanzado el mensaje "muy sencillo" y "muy tranquilizador" de que "mañana en Cataluña no va a pasar nada" y de que "mañana en España la vida va a seguir igual", puesto que "mañana los catalanes van a seguir siendo catalanes, españoles y europeos porque hay un gobierno que defiende sus libertades y sus derechos".

En este sentido, ha insistido en que "mañana no hay nada que celebrar porque no hay nada que reivindicar, porque ninguna libertad se había perdido hasta que los independentistas el 6 y 7de este mes aniquilaron cualquier tipo de oposición en el Parlament, pisotearon la Constitución y pisotearon el Estatuto de Autonomía".

También ha dicho que "pasado mañana la vida también seguirá igual" porque "el día 2 no hay nada que negociar porque no hay nada que podamos ceder y porque parece ser que ellos no están dispuestos tampoco a ceder nada", y "sobre todo porque ya están absolutamente deslegitimados para ser interlocutores de la ciudadanía catalana".